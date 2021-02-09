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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المساجد وتدريب الأئمة.. تقرير فرنسي يكشف توغل اللوبي التركي في ألمانيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:26 ص
المساجد
المساجد
أمينة ذكى
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كشفت صحيفة "لوجورنال ديمونش" الفرنسية، كيف يحاول أردوغان التغلغل في ألمانيا وكيف يسخر الجالية التركية هناك لتحقيق أجندته السياسية.

وقالت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل المساجد والأئمة في ألمانيا من أجل تحقيق أجنداته السياسية المشكوك فيها، وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الجالية التركية مرتبطة بعلاقة وثيقة للغاية مع الحكومة التركية، التي تقوم بإيفاد الأئمة إلى المساجد التركية في ألمانيا.

وتناولت الصحيفة الفرنسية مسألة افتتاح المسجد الكبير في كولونيا، في عام 2018، حيث تجمع 20 ألف شخص في الميدان يوم الافتتاح، وقالوا للرئيس التركي:"نحن جنودكم، أنت قائدنا!"، فيما جاء الحشد للتعبير عن فرحتهم.

ووفقا للصحيفة الفرنسية فإن ديتب (الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية)، هو الذي يدير المسجد، هو فرع رسمي لديانت (إدارة الشؤون الدينية التابعة للحكومة التركية)، فيما لم تتم دعوة أي سياسي ألماني أو ممثل للسكان المدنيين في كولونيا، كما لو كان المسجد ملحقًا إقليميًا لتركيا.

وتابعت الصحيفة: هناك ما يقرب من 70٪ من سكان ألمانيا أي 4.7 مليون مسلمون أتراك أو من أصل تركي، بينما "ديتيب" تدير 900 مجتمع في المدن الكبرى، فضلا عن منظمة "ميللي جورش" المقربة من حزب أردوغان والتي تنشط في العديد من الأماكن في ألمانيا.

وتابعت الصحيفة أن المساجد التركية في ألمانيا أداة أردوغان لاسيما وأن هذه المساجد يقع تدريب أئمتها على عاتق "ديانت".

- "اللوبي" التركي تحت المراقبة

ووصفت الصحيفة الألمانية الجالية التركية والأئمة الأتراك في المساجد في ألمانيا بأنهم لوبي أردوغان في ألمانيا، كما تشير أجهزة الاستخبارات التي وضعت "ميللي جوروش" تحت المراقبة في العديد من الولايات.

وكشفت الصحيفة عن استخدام المساجد التركية لتحقيق أهداف سياسية في ألمانيا، حيث تقيم المساجد حفلات استعراضية لأطفال يرتدون الزي العسكري عندما تحقق تركيا انتصارات عسكرية ؛ كما أن الأئمة يتجسسون على أتباعهم والمعارضين.

كما لاحظت المخابرات الألمانية في السنوات الأخيرة ظهور منظمة "الذئاب الرمادية" وهي حركة قومية تركية متطرفة.

كما يشجع التحالف الحاكم في تركيا العدالة والتنمية والحركة القومية على توسيع شبكة المتطرفين الأتراك في ألمانيا.

وتابعت الصحيفة أن "ديتيب" قاطعت دورات اللغة الألمانية كما أنها تجند أئمتها من خريجي الجامعات التركية، حيث افتتح "ديتيب" معهدًا دينيًا في غرب ألمانيا: من بين أول 22 طالبًا، كان 20 طالبًا قد أكملوا تدريبهم مسبقًا في تركيا.


- الأتراك المتطرفون خطرا على المجتمع الألماني

وقالت الصحيفة، يشكل هؤلاء "الأئمة المستوردون الأتراك" المنفصلون عن الواقع الألماني، خطرًا مزدوجًا وفقًا لسيراب جولر، وزير الدولة للاندماج في ولاية شمال الراين - وستفاليا والمستشار المقرب لرئيس الاتحاد المسيحي CDU (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) أرمين لاشيت، وبالإضافة إلى ولائهم لأنقرة وتقديسهم لشخصية أردوغان، فإنهم يدافعون عن "الإسلام السياسي".

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