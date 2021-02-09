المكسيك تيسر للمهاجرين فى الولايات المتحدة تحويل الأموال إلى أوطانهم

تخطط الحكومة المكسيكية لتسهيل الأمر على المهاجرين في الولايات المتحدة لإرسال الأموال إلى أوطانهم من خلال السماح لهم بفتح حساب في أحد البنوك الحكومية من الخارج.وأعلنت وزارة المالية المكسيكية، أن نحو 11 مليون مكسيكي في الولايات المتحدة أصبح بإمكانهم حاليًا فتح حسابات مع بنك التنمية الذي تديره الدولة «بانكو ديل بينستار» دون الحاجة إلى السفر إلى المكسيك.وتريد المكسيك أن تسهل على المهاجرين المكسيكيين تحويل الأموال إلى أسرهم، وتعد هذه التحويلات واحدة من أهم مصادر العملات الأجنبية للبلد الواقع في أمريكا اللاتينية، وفي العام الماضي أرسل المكسيكيون أكثر من 40.6 مليار دولار من الخارج إلى ذويهم في الوطن، وهو مبلغ قياسي، وفقًا للحكومة.