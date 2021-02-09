ارتفاع وفيات كورونا بالمكسيك إلى 166731 حالة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 531 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 166731 وفاة.كما سجلت 3868 إصابة مؤكدة جديدة يصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى مليون و936013.وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للإصابات والوفيات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المسجلة.