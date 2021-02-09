البرازيل تسجل «تراجعًا كبيرًا» فى إصابات كورونا اليومية

سجلت البرازيل تراجعًا كبيرًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ 23439 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ عدد الإصابات في اليوم السابق 26845.وأشارت الصحة البرازيلية- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء- إلى أنه تم تسجيل 636 وفاة بالفيروس، لافتة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 232170 حالة.وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ أكثر من 9.5 مليون حالة.