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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:40 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 15 من 16 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89720 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

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