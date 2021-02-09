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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

علامات مميزة قد تدل على الإصابة بمرض الكبد الدهنى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:42 ص
مرض الكبد الدهنى
مرض الكبد الدهنى
وكالات
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يمثل وجود مستويات عالية من الدهون في الكبد، مخاطر صحية جسيمة والعديد من هذه المخاطر تقع تحت مظلة مرض الكبد الدهني.

ويرتبط مرض الكبد الدهني بمجموعة من الحالات الصحية، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم، وتتميز الحالة بعدد من المراحل، وترتبط الأعراض في الغالب بالمرحلة المتقدمة.

ووفقا لـBritish Liver Trust، من غير المرجح أن يلاحظ معظم الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني الخفيف أي أعراض.

وبالنسبة لأولئك الذين يصابون بـNASH- وهي حالة أكثر خطورة قد تسبب ندبات في الكبد، ويمكن أن تتطور إلى تليف الكبد - قد تظهر أعراض خطيرة، كما يحذر BTL.

ويحذر التقرير من أن "النزيف الداخلي الناتج عن تلف الكبد غالبا ما يُلاحظ لأول مرة في البراز القطني الداكن جدا أو الأسود (malena) وقيء الدم (القيء الدموي)".

وتشمل العلامات الخطيرة الأخرى:

• اصفرار العينين والجلد (اليرقان).

• الكدمات.

• البول الداكن.

• تورم في منطقة أسفل البطن (استسقاء).

• براز القطران الأسود الداكن.

• فترات الارتباك أو ضعف الذاكرة (اعتلال دماغي).

• حكة في الجلد.


كيف تُعالج الحالة؟

لا يوجد حاليا دواء محدد لمرض الكبد الدهني، وهناك الكثير من الأبحاث جارية لمحاولة إيجاد علاج.

ويمكن أن يساعد اتخاذ خيارات نمط الحياة الصحية في إيقاف تفاقم الأعراض.

ومن أكثر الإجراءات المضادة فعالية ضد مرض الكبد الدهني، فقدان الوزن. ويجب أن تهدف إلى تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

وتشمل النصائح الغذائية الرئيسية ما يلي:

• اختر كربوهيدرات الحبوب الكاملة (مثل الخبز والأرز والمعكرونة) الغنية بالألياف.

• تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

• تناول المزيد من الخضار والفواكه.

• تناول كميات أقل من الدهون المشبعة.

• مراقبة أحجام حصصك، خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

وتشير بعض الدراسات إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​قد تقلل أيضا من الدهون في الكبد.

وتركز خطة التغذية هذه على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات واستبدال الزبدة بزيت الزيتون أو الكانولا، والحد من اللحوم الحمراء وتناول المزيد من الأسماك والدواجن الخالية من الدهون.

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