وزيرة الثقافة تجتمع بأبناء السيرك القومى ورئيس الفنون الشعبية (صور)

اجتمعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بعدد من أبناء السيرك القومى وذلك لمناقشة خطة ومتابعة سير العمل بالسيرك القومى بعد التطوير الذى حدث فى الفترة الأخيرة.وحضر الاجتماع المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى وأعضاء المكتب الفنى للسيرك أحمد ياسين وإبراهيم عبد السلام ومحمد ياسين.ومن جانبه، قال المخرج عادل عبده إن كل هذه الإنجازات لم تحدث إلا بدعم كامل من قبل وزيرة الثقافة وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى، مشيرا إلى أن السيرك القومى أحد ازرع قوة مصر الناعمة التى تنفرد بها مصر فى الوطن العربى.وأشار إلى أن الدكتورة إيناس عبد الدايم قامت بتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات للسيرك القومي بالإضافة إلى كافة التدابير الوقائية بداخله مثل كبوابات تعقيم واجهزة قياس الحرارة عن بعد حرصا منا على الجمهور.وتم خلال الفترة الماضية تطوير عدد من مسارح السيرك القومى بجميع المواقع ومنها السيرك القومى بجمصة وسيرك 15مايو وذلك بأحدث الأجهزة الإلكترونية من الصوت والإضاءة وشاشة عرض عملاقة، كما سيتم خلال الفترة المقبلة تصنيع خيم جديدة وتغير الدائر الخاص للسيرك العجوزة، كما سيتم تركيب شاشة عرض عملاقة على سور السيرك الخارجى بالعجوزة لزوم الدعاية.كما قدمت الوزيرة التهنئة إلى فنانى السيرك الذين حققوا جوائز فى المهرجانات والمناسبات الدولية مثل مهرجان الصين ومهرجان فيتنام ومهرجان المغرب لفن السيرك.وقامت وزيرة الثقافة بمشاهدة احد عروض السيرك القومى بالعجوزة بحضور عدد كبير من قيادات الوزارة.قدم فنانو السيرك القومى إلى وزيرة الثقافة درع السيرك تقديرا لسيادتها على ما قدمته للسيرك القومى والذي يعتبر احد مصانع الاثارة والمتعة.