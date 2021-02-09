تحرير ٢٥ محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم إرتداء الكمامة جنوب المنيا

قاد الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بحي جنوب مدينة المنيا، تم خلالها المرور على عدد من المحال والمخابز والمقاهي والأسواق بالحي اليوم للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، أسفرت عن تحرير ٢٥ محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية وتم التصالح الفوري من جانب المخالفين.وأكد نائب رئيس المدينة خلال الحملة التي رافقه خلالها أحمد مصطفى العضو القانوني بالوحدة المحلية، وياسر مدين مسئول الأمن وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، على استمرار الحملات لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا بنطاق مركز ومدينة المنيا.