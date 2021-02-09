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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير ٢٥ محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم إرتداء الكمامة جنوب المنيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:29 ص
حملة لمتابعة تطبيق
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
المنيا ـ على حسين
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قاد الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بحي جنوب مدينة المنيا، تم خلالها المرور على عدد من المحال والمخابز والمقاهي والأسواق بالحي اليوم للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، أسفرت عن تحرير ٢٥ محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية وتم التصالح الفوري من جانب المخالفين.

وأكد نائب رئيس المدينة خلال الحملة التي رافقه خلالها أحمد مصطفى العضو القانوني بالوحدة المحلية، وياسر مدين مسئول الأمن وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، على استمرار الحملات لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا بنطاق مركز ومدينة المنيا.
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
تحرير ٢٥ محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم إرتداء الكمامة جنوب المنيا
تحرير ٢٥ محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم إرتداء الكمامة جنوب المنيا
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
تحرير ٢٥ محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم إرتداء الكمامة جنوب المنيا
تحرير ٢٥ محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم إرتداء الكمامة جنوب المنيا

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