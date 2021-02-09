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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وزير الدفاع الإسرائيلى: إذا فتحت جبهة فى الشمال فسيدفع لبنان ثمنا باهظا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:26 ص
بيني جانتس
بيني جانتس
وكالات
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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، لبنان بـ "دفع ثمن باهظ" إذا اندلعت معركة على الجبهة الشمالية الإسرائيلية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال جانتس في تصريح: "إذا فتحت جبهة في الشمال، فإن لبنان سيدفع ثمنا باهظا في ظل الأسلحة المنتشرة في التجمعات المدنية".

وأضاف: "نحن لا نتردد في إلحاق الضرر بالتموضع الإيراني قرب حدودنا".

وأشار إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله "يدرك جيدا أن قراره ببناء مخابئ للذخيرة والصواريخ يعرضه ويعرض المواطنين اللبنانيين للخطر".

وتابع: "على الحكومة اللبنانية أن تعلم ذلك وتتحمل المسؤولية".

وأكد جانتس أن "إسرائيل تعمل باستمرار لمنع تموضع إيران بالقرب من حدودها"، محذرا "حزب الله" من أن إسرائيل "ستفعل كل ما في وسعها لمنع لبنان من أن يصبح دولة إرهاب".

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