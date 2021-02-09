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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة أول عضو فى الكونجرس الأمريكى بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:24 ص
رون رايت
رون رايت
وكالات
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توفي النائب الأمريكي الجمهوري رون رايت عن 67 عامًا جراء كوفيد-19، كما أعلن مكتبه، ليصبح بذلك أول عضو في الكونجرس يذهب ضحية فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، «رايت» نائب عن تكساس وقد توفي، وقال مكتبه في بيان: «في الأسبوعين الماضيين نقل رون وزوجته سوزان إلى المستشفى في دالاس بعد الإصابة بكوفيد-19».

واضافوا أن «رايت» كان يعالج لإصابته بالسرطان في السنوات الماضية، ونعى الرئيس جو بايدن النائب الراحل.

وقال بايدن، الذي جعل من مكافحة الجائحة الأولوية الأولى لرئاسته، إنّه يأسف لرحيل هذا المقاتل الذي حارب بشجاعة ضدّ كلّ من السرطان وكوفيد-19.

وأضاف الرئيس الديموقراطي الذي فُجع في 2015 برحيل نجله البكر بو بسرطان الدماغ، إنّ الولايات المتحدة تواصل العمل بلا كلل كل يوم لهزيمة هذين المرضين إحياءً لذكرى كلّ الذين فقدناهم.

وكان «رايت» أعلن في 21 يناير أنه مصاب بفيروس كورونا بعد أن خالط شخصًا مصابًا بكوفيد-19، الأسبوع الماضي.

واضاف يومها في بيان: «اشعر بعوارض طفيفة وعمومًا أنني في وضع صحي جيد وسأواصل العمل من المنزل هذا الأسبوع»، داعيًا إلى احترام توجيهات السلطات الصحية الأمريكية لمكافحة تفشي الفيروس.

وأصبح «رايت» بذلك أول عضو في الكونجرس (435 عضوًا في مجلس النواب و100 عضو في مجلس الشيوخ) يتوفى جرّاء كوفيد-19.

وكان لوك ليتلو، الذي انتخب عضوًا في مجلس النواب عن لويزيانا في نوفمبر، توفي عن 41 عامًا بكوفيد-19 في ديسمبر، لكنّ «ليتلو» لم يكن قد أصبح رسميًا نائبًا إذ إنّ ولايته كانت ستبدأ في مطلع يناير.

والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أعلى عدد وفيات بكوفيد-19 في العالم مع أكثر من 460 ألف وفاة.

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