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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعو 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمين للاجئين فى سوريا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:16 ص
الأمم المتحد
الأمم المتحد
وكالات
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دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحد سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف خطيرة وغير إنسانية في المخيمين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشار الخبراء إلى أن عدد اللاجئين في المخيمين يبلغ 64 ألف شخص، بينهم مواطنو أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وغيرها.

وأضاف الخبراء أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وأكد الخبراء أن المقيمين في المخيمين "يتعرضون للعنف والاستغلال والقسوة... ويمكن وصف الظروف التي يعيشون فيها وأسلوب التعامل معهم بأنه تعذيب أو أنواع أخرى من التعامل القاسي وغير الإنساني أو المهين".

وأضاف الخبراء الأمميون أن عددا من الناس توفوا بسبب الظروف القاسية في المخيمين. وخلال الفترة بين 1 و16 يناير الماضي قتل 12 سوريا وعراقيا في مخيم الهول.

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