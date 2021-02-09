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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:14 ص
النفط
النفط
وكالات
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ارتفعت العقود الآجلة للنفط 2 بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، بدعم من تخفيضات في الإمدادات بين منتجين رئيسيين، وآمال بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وصعدت عقود خام "برنت" القياسي العالمي 1.22 دولار، أو ما يعادل 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 60.56 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام "القياس الأمريكي" غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار، أو 2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 57.97 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020.

وقفز "برنت" و"الخام الأمريكي" أكثر من 60 بالمئة منذ بداية نوفمبر بدعم من تفاؤل بشأن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وأيضا تخفيضات في الإنتاج من أعضاء مجموعة "أوبك+".

وتعهدت السعودية بإجراء تخفيضات إضافية في الإمدادات في فبراير ومارس، في أعقاب تخفيضات من أعضاء آخرين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

ويترقب المستثمرون حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يتم إقرارها هذا الشهر.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من تضاؤل الآمال في عودة صادرات النفط الإيرانية إلى السوق قريبا، بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران لمجرد أن تعيدها إلى طاولة التفاوض".

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