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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية 165 مليار دولار فى يناير الماضي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:11 ص
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
وكالات
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أعلنت إدارة الميزانية في الكونجرس الأمريكي، أن عجز الميزانية الأميركية ازداد بشكل كبير ومتوقع في يناير الماضي.

وبلغت زيادة العجز في يناير 2021 مقارنة بالشهر الذي يسبقه 165 مليار دولار، وكانت الزيادة في ديسمبر 2020 قد بلغت 144 مليار دولار، أما في يناير 2020 فبلغت 33 مليار دولار​​​.

ويعود السبب الأساسي لزيادة العجز هو حزمة دعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار، التي تم اعتمادها في نهاية عام 2020. وعلى وجه الخصوص، دفعت الحكومة الأمريكية في يناير 142 مليار دولار لدافعي الضرائب.

وفي الوقت نفسه، تحاول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والديمقراطيين في الكونجرس اعتماد حزمة دعم اقتصاد جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

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