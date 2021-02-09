رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلينكن: الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات بشأن قضية نافالنى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:08 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
طباعة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ "الإجراءات اللازمة" بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال بلينكن في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن الولايات المتحدة "تجري مشاورات وتعمل بشكل وثيق مع الدول الأخرى التي تشعر بالقلق إزاء ما حدث مع نافالني وجميع من سعوا للدفاع عن حقوقهم"، في إشارة إلى المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة بروسيا.

وتعليقا على التسميم المزعوم للمعارض الروسي، قال بلينكن إن هذا "يعتبر انتهاكا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وغيرها من التزامات روسيا، وهذا انتهاك لعقوبات الكونجرس".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تدرس هذه القضية باهتمام، "وستتخذ الإجراءات اللازمة بعد أن تصل إلى النتائج".

يذكر أن محكمة موسكو قررت استبدال حكم السجن مع وقف التنفيذ بحكم السجن الفعلي بحق أليكسي لانتهاكه شروط وقف التنفيذ في قضية اختلاس، تم فتحها بحقه في عام 2014. وأصدرت المحكمة في 2 فبراير حكما بالسجن 3.5 سنة بحق المتهم.

وانتقدت الدول الغربية الحكم الصادر بحق نافالني ودعت للإفراج عنه، الأمر الذي اعتبرته موسكو تدخلا في شؤونها الداخلية ومحاولة للضغط على القضاء.

وبشأن العقوبات المحتملة ضد روسيا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي سبب معين لفرض عقوبات، وهي تقوم بذلك دائما "بذرائع مفتعلة".

موضوعات متعلقة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

إصابة نمرين بكورونا فى أمريكا

الزمالك: تجهيز طائرة خاصة للسفر للسنغال لمواجهة فريق تونجيث

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة معلول

طاهر محمد طاهر: أمامنا مباراة قوية فى مواجهة بالميراس البرازيلى

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

قريبًا صديقى ماسود رواية جديدة للكاتب عبد الله السلايمة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان

«الجميزة».. ورشة جديدة ضمن سلسلة «إحياء التراث» بمكتبة الحضارة