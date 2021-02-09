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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية جورجيا تفتح تحقيقا رسميا مع ترامب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:18 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن مكتب سكرتير ولاية جوريا الأمريكية، براد رافينسبرجر، عن فتح تحقيق رسمي في محاولات الرئيس السابق، دونالد ترامب، التأثير على نتائج الانتخابات.

وقال المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية، وولتر جونز، في حديث للوكالة، حسب تقرير نشرته، إنه "يحقق في الشكاوى التي تلقاها"، موضحا أن العملية تتمثل في "كشف الحقائق وحل الشؤون الإدارية".

وأضاف جونز أن "كل الإجراءات القانونية سيتم ترك اتخاذها إلى المدعي العام".

وتلقى مكتب رافينسبرجر دعوات متكررة لفتح مثل هذا التحقيق بعد الكشف عن ضغوط مارسها عليه ترامب خلال اتصال هاتفي أجري بينهما يوم 2 يناير ونشرت تسجيله صحيفة "واشنطن بوست".

وكشف هذا التسجيل أن ترامب طالب رافينسبرجر بإلغاء نتائج الاقتراع في جورجيا، التي كانت تعتبر من الولايات المتأرجحة في هذا السباق الانتخابي، بناء على ادعاءات حول تزوير انتخابي واسع.

وتكبد الجمهوري ترامب، حسب النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية المعلنة يوم 14 ديسمبر، بعد أكثر من شهر من يوم التصويت الذي جرى في 3 نوفمبر، خسارة واضحة أمام الديمقراطي، جو بايدن، الذي حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لدى الرئيس الحالي.

ويأتي هذا التطور تزامنا مع محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي في إطار عملية عزله يتهم ضمنها بالتحريض على التمرد في ظل أحداث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير.

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