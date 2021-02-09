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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل تراجعا كبيرا بإصابات كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت البرازيل تراجعا كبيرا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ 23439 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ عدد الإصابات في اليوم السابق 26845.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أنه تم تسجيل 636 وفاة بالفيروس، لافتة إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغ 232170.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ أكثر من 9.5 مليون حالة.

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