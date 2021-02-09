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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبنانى: زورق حربى إسرائيلى اخترق مياهنا الإقليمية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:23 ص
زورق حربى إسرائيلى
زورق حربى إسرائيلى
وكالات
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أعلن الجيش اللبناني، عن خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية التابعة للبنان.

وقالت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان: "بتاريخ 8 2 2021 ما بين الساعة 11.05 والساعة 11.07، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 203 أمتار".

وأضاف البيان:"تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

واتهمت بيروت مرارا القوات الإسرائيلية بخرق حدود البلاد الجوية والبحرية في انتهاك للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة لوقف القتال ين إسرائيل ولبنان.

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