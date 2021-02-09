السعودية.. العثور على الفتى السورى المفقود منذ 12 يوما

عثرت الأجهزة الأمنية السعودية على فتى سوري الجنسية يبلغ 14 عاما من العمر، بعد فقدانه منذ 12 يوما بأحد مراكز التسوق بحي سلطانة بالعاصمة الرياض.وقال والد الفتى خليل الصالح الغانم في تصريح لصحيفة "سبق"، إنه "تم العثور على ابنه مجاهد وهو بصحة جيدة"، معربا عن شكره "لجميع من ساهم ‏في العثور عليه".وكان الفتى مجاهد الغانم قد فقد منذ 12 يوما، حينما خرج مع شقيقه الأكبر ووالدته لقضاء بعض المستلزمات للمنزل بحي سلطانة، واختفى في موقع التسوق في ظروف غامضة.