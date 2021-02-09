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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وزير الدفاع الإسرائيلى لنتنياهو: لدينا نظام قضائى نزيه وقوى حتى لو لم يعجبك

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:50 ص
بيني جانتس
بيني جانتس
وكالات
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انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تصريحات أدلى بها بخصوص محاكمته بتهم الفساد، قائلا: "لدينا نظام قضائي نزيه وقوي حتى لو لم يعجبك".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال جانتس: "القضاة وحدهم يحددون موعد الجلسة وطريقة إجرائها والحكم"، متوجها إلى نتنياهو قائلا: "لدى إسرائيل نظام قضائي نزيه وقوي حتى لو لم يعجبك".

وفي وقت سابق اليوم، نفى نتنياهو اتهامات الفساد الموجهة إليه في جلسة قصيرة أمام المحكمة مع استئناف محاكمته بالكسب غير المشروع قبل الانتخابات المقبلة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال نتنياهو: "قضيتي تتداعى، كانت هناك تهديدات بالابتزاز ضد الشهود وتزوير الوثائق وعدم تنسيق مع المدعي العام... مع مرور الوقت، ترى ذلك والجمهور يفهم ذلك. في النهاية سوف تسود العدالة".

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