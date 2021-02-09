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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:02 ص
ياسر عبد اللطيف
ياسر عبد اللطيف
نضال ممدوح
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صدرت حديثا عن دار الكتب خان للنشر٬ أحدث إبداعات الكاتب ياسر عبداللطيف٬ المجموعة القصصية "موسم الأوقات العالية"، وكان عبد اللطيف قدر صدر له من قبل عن ذات الدار "يونس في أحشاء الحوت"٬ وفي الإقامة والترحال.

وبحسب الناشر عن المجموعة الجديدة "مواسم الأوقات العالية": يقدم ياسر عبد اللطيف حالة سرد قصصية مختلفة ومتفردة من خلال سبع قصص تتراوح بين قصيرة وطويلة؛ إذ يمزج بين التوثيق والحكي بمهارة ليخلق عالمًا قصصيًا جذابًا ومتفردًا، يتكئ على رسم موجز وسريع لشخصياته مع التركيز على المشهد الحكائي والموقف القصصي الدال، من خلال لغة وصفية رائقة وشفافة وحيادية أحيانًا.

يلتقط الغرائبي من خلال العادي والهامشي في حياة ومواقف الشخصيات، وتتخللها تأملات الكاتب وأسئلته عن زمن مضى وذكريات جيل كامل ومدينة عجوز وضواحيها معتمدًا في أحيان كثيرة على كسر التوقع وتداخل الأزمنة ومزج الذكريات. كأنما كتبت تلك القصص بهدوء بعد زوال فوران الأحداث واكتسبت نبرتها التأملية الرائقة بمرور الزمن وتبدل المصائر. جدارية سردية عن جيل وزمن وأمكنة، كتبها مسافر أبدي وعاشق للتجوال.

ياسرعبد اللطيف أحد أبرز أدباء جيل التسعينيات الذي شكل ملمحًا جديدًا ومغايرًا في الثقافة المصرية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ضم عددًا من الكتاب والشعراء الجدد وقتها، منهم ( مصطفى ذكري، إيمان مرسال، أحمد يماني، علاء خالد، منتصر القفاش، هيثم الورداني،مي التلمساني وغيرهم).

وأضاف ياسر ورفاقه "رؤية" مختلفة للكتابة في ذلك الوقت، بتركيزهم على همومهم الخاصة ورؤاهم المختلفة عن الأجيال السابقة، من خلال كتابة تعكف على الذات والتفاصيل الصغيرة وتنحي الأيدولوجيا والهم السياسي المسيطرعلى الكتابة السابقة، فكانت أعمالهم ذات نبرة خاصة جدا تعتمد على ذائقة مختلفة وتتسم بالميل إلى التكثيف والبساطة والاهتمام بالمشهد البصري مع ميل إلى الفردانية والبناء على التجربة الشخصية بعيدًا عن الهم القومي والقضايا الكبرى.

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