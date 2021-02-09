كوشنر وإيفانكا ترامب أبلغا عن دخل خارجى يصل لـ640 مليون دولار

حققت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر ما يصل إلى 640 مليون دولار خلال فترة وجودهم في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لتحليل أجرته مجموعة مراقبة حكومية.وحسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" وجد مركز المسؤولية والأخلاق في واشنطن (CREW) أن الزوجين يكسبان ما بين 172 مليون دولار و640 مليون دولار من الدخل الخارجي، وفقا لإفصاحاتهما المالية.وقد تعهدت ابنة الرئيس السابق وزوجها بالتخلي عن الرواتب الحكومية في محاولة لتفادي المخاوف بشأن المحسوبية. لكن مراجعة CREW تظهر أن الزوجين، مثل ترامب، ما زالا يكسبان مبالغ كبيرة من فندق ترامب في واشنطن.ووفقا للتقرير، حققت إيفانكا أكثر من 13 مليون دولار من الفندق منذ عام 2017، بانخفاض حوالي 4 ملايين دولار سنويا بين 2017 و2019 إلى حوالي 1.5 مليون دولار في العام الماضي، على الأقل بسبب وباء كورونا.وأظهرت الإفصاحات المالية انخفاضا حادا في حصة إيفانكا ترامب في الفندق، فقد أظهر إفصاحهما النهائي أنها أدرجت قيمة ملكيتها في الفندق بين 100 ألف دولار و250 ألف دولار هذا العام بعد أن ادعت سابقا أن حصتها تتراوح بين 5 ملايين و25 مليون دولار ولم تبلغ عن بيع أي من حصص ملكيتها في الفندق.أما جاريد كوشنر وفي السنة الأخيرة من عمله في الإدارة، افتتح شركة قابضة خارجية جديدة تقع في جزر فيرجن البريطانية، Kushner Companies BVI Limited، والتي تمتلك العديد من الأصول، بما في ذلك Puck Building LP، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 25 مليون دولار.