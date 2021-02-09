بعد الهزيمة أمام «بايرن» الألمانى.. «السياحة» تعلن دعمها للنادى الأهلى

قامت وزارة السياحة والآثار بدعم فريق النادي الأهلي في مواجهة الفريق الألماني بايرن ميونخ في مباريات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2021، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني بهدفين، مقابل لا شئ للنادي الأهلي.وقد نشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير «انستجرام»، صورة تجمع شعار الفريقين وأسفلها عبارة «عالحلوة والمرة معاه»، قائلة:«هتافنا لأبطالينا المصريين.. مع الهتاف المفضل لجماهير النادي الأهلي، معًا في الأوقات الجيدة والسيئة كما نفعل دائمًا.. نحن ندعمهم طوال الطريق حتى يعودوا إلى المنزل».يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قد أطلقت مسابقة للمواطنين الألمان بالتنسيق مع منظمي الرحلات في ألمانيا لتوقع نتيجة هذه المباراة، وسيتم إجراء قرعة بين من سيقوم بتوقع صحيح لنتيجة هذه المباراة لاختيار اثنين منهم ليفوزوا برحلتين سياحيتين إلى مصر، يقوموا خلالها بزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بها للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، والاستمتاع بجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة.