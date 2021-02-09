رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة الصحة العالمية تدعو لعدم التخلى عن لقاح «أسترازينيكا»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:36 ص
أسترازينيكا
أسترازينيكا
وكالات
طباعة
دعت منظمة الصحة العالمية لعدم التخلي عن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا على خلفية تقارير ترجح أنه قد لا يكون فعالا ضد التحور الجنوب أفريقي من الفيروس.

وقالت كبيرة علماء المنظمة، سوميا سواميناثان: "لا ينبغي علينا أن نستنتج بأن اللقاح غير فعال على الإطلاق. فقد كانت هناك دراسة صغيرة، وهي تقول إن هناك حاجة للمزيد من المعطيات".

وأشارت إلى أن اللقاح يقلص عدد الحالات الخطيرة وعدد المصابين الذين يحتاجون للنقل إلى المستشفى، مضيفة أن "مهمتنا الرئيسية تتمثل في خفض مؤشرات الوفيات وتقليص انتشار المرض".

بدوره قال ريتشارد هاتشيت، المدير التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI)، إنه "من السابق لأوانه التخلي عن لقاح "أسترازينيكا".

ويأتي ذلك بعد أن قال علماء في جنوب أفريقيا إن لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، الذي وصلت دفعة منه إلى البلاد، أظهر نسبة فاعلية منخفضة ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في البلاد في ديسمبر الماضي.

وأمر وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويليني مكيزيه بتعليق التحضيرات للتطعيم الجماعي بهذا اللقاح، والذي كان من المقرر أن ينطلق يوم 10 فبراير الجاري.

موضوعات متعلقة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 9-2-2021

شفاء أكبر معمرة فى أوروبا من كورونا قبل عيد ميلادها الـ117

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021

إصابة نمرين بكورونا فى أمريكا

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

العين تصدر «ثلاثية اليهود» للكاتب كمال رحيم

قريبًا صديقى ماسود رواية جديدة للكاتب عبد الله السلايمة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان