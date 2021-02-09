5425 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 5425 إصابة جديدة بكورونا من بين حوالي 63 ألف اختبار، مما يعني أن 8.6% من جميع الاختبارات أسفرت عن نتيجة إيجابية.وذكرت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 43 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5171، مشيرة إلى أن هناك 1079 مريضا في المستشفى في حالة خطيرة.من جهة أخرى، قالت الوزارة أن حوالي 35 ألف إسرائيلي قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس و46 ألفا أخذوا الجرعتين.