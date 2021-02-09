العين تصدر «ثلاثية اليهود» للكاتب كمال رحيم

صدرت عن دار العين للنشر والتوزيع٬ "ثلاثية اليهود" للكاتب كمال رحيم٬ وتقع الثلاثية في 3 أجزاء علي التوالي: المسلم اليهودي٬ أيام الشتات٬ وأحلام العودة.وكعهد الكاتب في جزئيه السابقين، توقف أمام لحظات صعبة يواجهها بطل العمل «جلال»، لحظات زمن مشحونة بعواطف ومشاعر متضاربة وصراع مع ما هو غير إنساني في هذه الحياة، عمل يزخر بتشكيلات جمالية، تنساب دون صخب أو ضجيج.ثلاثية الروائي «كمال رحيم» أبرزت حالة التسامح الديني انطلاقًا من تكامل الأديان السماوية، وقد تجلى هذا الملمح الدلالي عبر الحوار والمواقف وتنوع المكان وجدل الشخصيات، مما أعطى للرواية في أجزاءها الثلاثة حيوية موصولة وتكاملًا في الفكر والإبداع.وموضوع هذه الثلاثية الروائية موضوع حساس، يعالجه الكاتب معالجة جريئة وليست صاخبة، معالجة فنية من خلال تشكيلات جمالية تتسلل إلى القارئ وتراوغه وترسخ في وجدانه، وبلغة فيها دفء العامية وجزالة الفصحى.يشار إلى أن "كمال رحيم" سبق وأن صدر له: "لقمة العيش" مجموعة قصصية عام 2011 وقد فازت قصتان من هذه المجموعة بالجائزة الأولي لنادي القصة عامي 1997 و1998، وروايات: المليجي٬ قهوة حبشي٬ أيام لا تنسي.بالإضافة إلي مجموعة من المؤلفات القانونية منها: السلطة في الفكرين الإسلامي والماركسي٬ النظم السياسية والقانون الدستوري٬ القانون الإداري٬ المدخل العام للعلوم القانونية٬ الإدارة العامة٬ الأساليب الدولية لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة٬ وغيرها.