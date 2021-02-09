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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المملكة المتحدة تحذر من أن سلطات هونج كونج لم تعد تعترف بالجنسية المزدوجة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:00 ص
جواز سفر
جواز سفر
وكالات
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حذرت المملكة المتحدة البريطانيين في هونج كونج من أن الإقليم قد توقف عن الاعتراف بالجنسية المزدوجة وربما لم يعد قادرا على مساعدة المواطنين الذين يحملون جواز سفر محلي.

وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" قالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن "المواطنين الذي يحملون الجنسيتين البريطانية والصينية قد تتم معاملتهم كمواطنين صينيين من قبل السلطات المحلية، حتى إذا دخلوا إلى هونج كونج بجواز سفر بريطاني وقد لا يحق لهم الحصول على مساعدة قنصلية إذا تم القبض عليهم".

ولطالما رفضت بكين الاعتراف بالجنسية المزدوجة لمواطنيها مما أجبرهم على التخلي عن الجنسية الصينية من أجل الحصول على جواز سفر أجنبي.

وفي يوليو من العام الماضي، قالت المملكة المتحدة إنها ستمنح مسارا للحصول على الجنسية الكاملة لأي من حاملي جوازات السفر بعد أن "بسطت الصين سلطتها على هونج كونج باستخدام مشروع قانون أمني شديد القسوة لخنق حرية التعبير".

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