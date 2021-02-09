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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد زيارة الرئيس.. أهالى عزبة الهجانة يشاركون فى الإزالات (صور)

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:45 ص
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
مصطفى عبدالله
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زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، منطقة عزبة الهجانة العشوائية لمتابعة خطة التطوير الجارية بها، والتى أثرت على قاطني المنطقة بتجاوبهم مع أعمال الإزالة.

وقام سكان شارع الورشة بعزبة الهجانة شرق مدينة نصر بإزالة الإشغالات أمام المحال والعقارات بمعرفتهم؛ لتوسعة الشارع نظرًا لدخوله في خطة الرصف بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وحضر أعمال إزالة الأهالي للمنطقة إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ورئيس حي شرق مدينة نصر.

وتقدم العميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، ببالغ الشكر لأهالي شارع الورشة بعزبة الهجانة على تجاوبهم فى إزالة الإشغالات أمام المحال بمعرفتهم، تمهيدا لأعمال التطوير.

كان الرئيس السيسى أكد، خلال زيارته لعزبة الهجانة، أن الهدف من التواجد وزيارات المناطق أن نعيش مع الناس حجم المشكلة، ولا نتحدث عنها فقط.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نتحدث حول كيفية وقف العشوائيات أولا ثم العلاج، وعلينا توفير طلب الناس.. بمعنى لو فرضنا أن قيمة الإيجار بتلك المنطقة من 800 إلى 1000 جنيه، فاحنا محتاجين نوفر وحدات، يكون هذا المبلغ يساوي قيمة القسط الخاص بها".
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة

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