رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نتائج أولية.. تقدم عبدالحليم علام فى انتخابات فرعية «المحامين» بالإسكندرية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:37 ص
انتخابات نقابة المحامين
انتخابات نقابة المحامين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
أظهرت نتيجة فرز أصوات اللجان الفرعية في انتخابات نقابة المحامين، عن فوز عبد الحليم علام، بمنصب نقيب المحامين بالإسكندرية، بعد تفوقه بعدد كبير من أصوات الناخبين على أقرب منافسيه جمال سويد، فى الانتخابات التى أجريت بعد قرار دمج نقابتي شرق وغرب المحافظة، ومن المنتظر أن تعلن اللجنه القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية بنقابة المحامين النتيجة صباح اليوم الثلاثاء، بعد تجميع كافة اللجان الفرعية بشكل نهائي.

وحقق "علام" وقائمته كاملة تقدمًا واضحًا فى دوائر المحاكم الجزئية البالغ عددها 14 محكمة جزئية من بينها محاكم سيدى جابر والمنتزه والرمل ومحرم بك وباب شرق والدخيلة وغرب والجمرك، عدا دائرة الرمل.

وجاءت بعض نتائج اللجان كالتالي لجنة 23 بمحكمة محرم بك حصل علام على 163 صوتًا مقابل 15 صوتًا لسويد، ولجنه 1 الرمل حصل علام على 120 صوتًا مقابل 22 صوتًا لمنافسه، ولجنه 1 سيدي جابر حصل علام على 169 صوتًا مقابل 54 صوتًا لسويد، ولجنه 1 باب شرق حصل علام على 140 صوتًا مقابل 26 صوتا لجمال سويد، ولجنة 6 الرمل تقدم علام بـ70 صوتًا مقابل 18 صوتًا لجمال، وفي لجنه 4 الرمل حصل علام على 85 صوتًا مقابل 15 صوتًا للمنافس، وحصد علام 155 صوتًا مقابل 16 صوتًا لمنافسه في لجنة 8 المنتزه، وحصد علام 183 صوتًا مقابل 15 صوتًا لجمال في لجنة 2 محرم بك.

وبحسب النتائج جاء أحمد عبد الهادى فى منصب الشباب، بينما فاز 14 محاميًا على مقاعد العضوية كل أشرف عبد العاطي بمقعد المحامين عن محكمة "المتنزه"، وجمال خضر عن محكمة "الرمل"، وعاصم حسن عن "سيدى جابر"، وعصام عادل عن "باب شرق"، ومحمد إبراهيم عن "اللبان"، وخالد المصري عن "العطارين"، والسيد على عن "المنشية"، وغريب السيد عن "الجمرك"، وناصر عبد السميع عن "محرم بك"، وعلى بيومي عن "مينا البصل"، ومحمد الدمياطي عن "كرموز"، ومحمد يوسف عن "الدخيلة"، وممدوح سباق عن "العامرية"، وسالم السمالوسي عن "برج العرب".

وكانت مناوشات وقعت بين أنصار علام ومنافسه جمال سويد، حيث حاول مؤيدو الثاني بعد منع أنصار الأول من الهاتف له الأمر الذى أدى إلى حدوث مناوشات يين الطرفين لولا تدخل المرشحين لتهدئة الموقف.

يشار إلى أن 4 مرشحين يخوضون الانتخابات على مقعد النقيب، بينما يخوض 56 محاميًا الانتخابات على 14 مقعدًا بالعضوية، فيما تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.

موضوعات متعلقة

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

زيادة جديدة في أسعار السجائر

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة معلول

طاهر محمد طاهر: أمامنا مباراة قوية فى مواجهة بالميراس البرازيلى

أتليتكو مدريد يتعادل مع سيلتا فيجو 2-2 فى الدورى الإسبانى

ليدز يونايتد يفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

قريبًا صديقى ماسود رواية جديدة للكاتب عبد الله السلايمة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان

«الجميزة».. ورشة جديدة ضمن سلسلة «إحياء التراث» بمكتبة الحضارة