نتائج أولية.. تقدم عبدالحليم علام فى انتخابات فرعية «المحامين» بالإسكندرية

أظهرت نتيجة فرز أصوات اللجان الفرعية في انتخابات نقابة المحامين، عن فوز عبد الحليم علام، بمنصب نقيب المحامين بالإسكندرية، بعد تفوقه بعدد كبير من أصوات الناخبين على أقرب منافسيه جمال سويد، فى الانتخابات التى أجريت بعد قرار دمج نقابتي شرق وغرب المحافظة، ومن المنتظر أن تعلن اللجنه القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية بنقابة المحامين النتيجة صباح اليوم الثلاثاء، بعد تجميع كافة اللجان الفرعية بشكل نهائي.وحقق "علام" وقائمته كاملة تقدمًا واضحًا فى دوائر المحاكم الجزئية البالغ عددها 14 محكمة جزئية من بينها محاكم سيدى جابر والمنتزه والرمل ومحرم بك وباب شرق والدخيلة وغرب والجمرك، عدا دائرة الرمل.وجاءت بعض نتائج اللجان كالتالي لجنة 23 بمحكمة محرم بك حصل علام على 163 صوتًا مقابل 15 صوتًا لسويد، ولجنه 1 الرمل حصل علام على 120 صوتًا مقابل 22 صوتًا لمنافسه، ولجنه 1 سيدي جابر حصل علام على 169 صوتًا مقابل 54 صوتًا لسويد، ولجنه 1 باب شرق حصل علام على 140 صوتًا مقابل 26 صوتا لجمال سويد، ولجنة 6 الرمل تقدم علام بـ70 صوتًا مقابل 18 صوتًا لجمال، وفي لجنه 4 الرمل حصل علام على 85 صوتًا مقابل 15 صوتًا للمنافس، وحصد علام 155 صوتًا مقابل 16 صوتًا لمنافسه في لجنة 8 المنتزه، وحصد علام 183 صوتًا مقابل 15 صوتًا لجمال في لجنة 2 محرم بك.وبحسب النتائج جاء أحمد عبد الهادى فى منصب الشباب، بينما فاز 14 محاميًا على مقاعد العضوية كل أشرف عبد العاطي بمقعد المحامين عن محكمة "المتنزه"، وجمال خضر عن محكمة "الرمل"، وعاصم حسن عن "سيدى جابر"، وعصام عادل عن "باب شرق"، ومحمد إبراهيم عن "اللبان"، وخالد المصري عن "العطارين"، والسيد على عن "المنشية"، وغريب السيد عن "الجمرك"، وناصر عبد السميع عن "محرم بك"، وعلى بيومي عن "مينا البصل"، ومحمد الدمياطي عن "كرموز"، ومحمد يوسف عن "الدخيلة"، وممدوح سباق عن "العامرية"، وسالم السمالوسي عن "برج العرب".وكانت مناوشات وقعت بين أنصار علام ومنافسه جمال سويد، حيث حاول مؤيدو الثاني بعد منع أنصار الأول من الهاتف له الأمر الذى أدى إلى حدوث مناوشات يين الطرفين لولا تدخل المرشحين لتهدئة الموقف.يشار إلى أن 4 مرشحين يخوضون الانتخابات على مقعد النقيب، بينما يخوض 56 محاميًا الانتخابات على 14 مقعدًا بالعضوية، فيما تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.