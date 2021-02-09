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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:36 ص
تواصل
تواصل
نضال ممدوح
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يفتتح في السابعة من مساء الجمعة المقبل٬ بقاعة تام جاليري٬ المعرض الفردي للفنان أحمد عثمان٬ والذي يقام تحت عنوان "تواصل"، ويستمر المعرض حتى الخامس من شهر مارس القادم.

وعن المعرض يقول الفنان أحمد عثمان: "التواصل - هو هدف لأعمالي الفنية بشكل عام وهذا ما أردت أن أؤكد عليه في معرض يسلط الضوء علي مجموعة من الأعمال التي تحمل فيما بينها تكوينات في حالة تواصل في اللحظة التي قد يتوقف فيها الزمن. منها تكوينات تخلق تواصل وثيق ومنها من يحاول ومنها من يأمل، أتمنى أن المتلقي يختار نفسه في أي حال منها، دائما ما أضع نفسي في كل تكوين، قد يكون هناك حاجز ولكن هناك دومًا محاولات".

يقوم أحمد عثمان بتجربة تقنيات مختلفة لتحويل المواد الخام إلى أعمال فنية مجردة، مجموعة أعماله تعتبر انعكاسات للأفكار التي تراوده، فيعتمد على مجموعات الألوان وتأثيرها الثقافي من خلال الإطار الذي نعيش فيه وننتمي إليه.

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