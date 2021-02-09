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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اليوم.. حفل موسيقى لفرقة «قصر الغورى للتراث» ببيت السحيمى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:52 ص
بيت السحيمى
بيت السحيمى
حسن أمين
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يُقيم قصر الغوري للتراث، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، حفل موسيقي لأشهر أغاني كبار نجوم الطرب، وذلك في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ببيت السحيمي.

ويتغنى نجوم الفرقة الموسيقية للقصر بقيادة المايسترو عمرو شهابي، باقة من الأغاني منها "ساكن في حي السيدة، زمان زمان، والنبي وحشتنا، سنتين وأنا حايل فيك، أمانة عليك، مالي، زينة زينة، عدى عليه سلم، الهوى هوايا، يهديك يرضيك، زرع الشراقي".

رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الدكتورة حنان موسى، مدير عام القصور المتخصصة الدكتورة منى شعير، مدير القصر الدكتورة ماجدة سيد علي.

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