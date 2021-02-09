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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا.. 103 وفيات و8103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:15 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 103 وفيات و8103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 26900، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2539559.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 112 وفاة و6670 إصابة بالفيروس.

وتشهد تركيا تراجعا في معدلات الوفيات اليومية بفيروس كورونا، مع استقرار معدلات الإصابات بالفيروس، وازدياد المتعافين منه.

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