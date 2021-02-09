«الجميزة».. ورشة جديدة ضمن سلسلة «إحياء التراث» بمكتبة الحضارة

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء٬ ورشة فنية بعنوان «الجميزة»، وذلك بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة الكبرى.تأتى الورشة ضمن سلسلة ورش «إحياء التراث»، التي أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافي منذ العام الماضي، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفني بالقطاع التي يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر، والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح.وعلى هامش الورشة تقام ندوة تحاضر فيها الدكتورة غادة أمين أستاذ تاريخ الفن بكليه الفنون الجميلة بالقاهرة، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية، بحضور السيد صالح مدير مكتبة الحضارة الإسلامية.وتقام الورشة والمحاضرة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.