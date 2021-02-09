يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 9-2-2021، المتجهة الي الأسكندرية والصعيد وعدد من المحافظات.مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 9-2-2021مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.قطار رقم 404 يتحرك الساعة 6.10 من شبين القناطر، وينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25 فى منطقة يوليو.قطار رقم 406- يتحرك الساعة 7.30 من منطقة شبين القناطر، وينهي رحلته فى محطة 23 يوليو 8:55.مواعيد قطارات إسكندريةقطار رقم 14 تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.قطار رقم 802 تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.قطار رقم 904 ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجها لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.قطار رقم 900 يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.قطار رقم 12 تسيير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجها لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15، ويتوقف في المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ 13.15.قطار رقم 132 ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 953 VIP – يتحرك القطار في الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.قطار رقم 777 مميز – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 1:50.قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20 ويصل القاهرة الساعة 9:50.قطار رقم 997 مكيف – يقوم أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 9-2-2021، المتجهة إلى الإسكندرية، والصعيد، وعدد من المحافظات.مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 9-2-2021مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 1914 – ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25، ويصل القاهرة الساعة 8:45.قطار رقم 404 يتحرك الساعة 6.10 من شبين القناطر، وينهي رحلته فى تمام الساعة 7.25 فى منطقة يوليو.قطار رقم 406- يتحرك الساعة 7.30 من منطقة شبين القناطر، وينهي رحلته فى محطة 23 يوليو 8:55.مواعيد قطارات إسكندريةقطار رقم 14 تنطلق رحلة القطار من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ7.25، وينهي القطار رحلته فى محطة القاهرة فى تمام الساعة الـ12.00.قطار رقم 802 تبدأ رحلة القطار فى التحرك فى تمام الساعة الـ7.35 من محطة سكة حديد الإسكندرية، حتى يصل محطته النهائية فى تمام الساعة الـ8.45 بمحطة دمنهور.قطار رقم 904 ينطلق القاهرة من محطة الإسكندرية، في تمام الساعة الـ8، متجهًا لمحافظة القاهرة، لينهي رحلته فى تمام الساعة الـ10.30 في رمسيس.قطار رقم 900 يبدأ القطار في التحرك، من محطة الإسكندرية فى تمام الساعة الـ8.15، وينهي رحلته فى القاهرة بتمام الساعة الـ11.20.قطار رقم 12 تسيير رحلة القطار من محطة سكة حديد الإسكندرية، متوجهًا لمحافظة القاهرة، فى تمام الساعة الـ9.15، ويتوقف في المحطة النهائية برمسيس في تمام الساعة الـ 13.15.قطار رقم 132 ينطلق القطار من الإسكندرية، فى تمام الساعة الـ1.20، ويصل القاهرة في محطة رمسيس فى تمام الساعة 14.05.مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 953 VIP – يتحرك القطار في الساعة 12:40 من محطة الأقصر، ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.قطار رقم 777 مميز – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 1:50.قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30، ويصل القاهرة في الساعة 3:35.قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20، ويصل القاهرة الساعة 9:50.قطار رقم 997 مكيف – يقوم أسوان الساعة 20:45، ويصل القاهرة الساعة 9:55.قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05، ويصل القاهرة الساعة 11:10.