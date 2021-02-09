قصص عربية قصيرة من المشرق بالأعلى للثقافة أونلاين

تحل الدكتور غراء مهنا أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية السابق بكلية الأداب جامعة القاهرة٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج سلسلة قراءة في كتاب مترجم٬ في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك.ومن المقرر في هذا اللقاء أن تقدم غراء مهنا قراءة في كتاب "قصص عربية قصيرة من المشرق" من تأليف إيف جونزاليس٬ وترجمة بطرس حلاق.وغراء مهنا لها أكثر من عشر كتب وسبعين بحثا باللغتين العربية والفرنسية منشورة فى مصر وفرنسا وكندا وبلجيكا وتايلاند والمغرب ولبنان وتركيا وألمانيا.حاصلة على جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمى عام 2007.كما حصلت على جائزة الاتحاد الدولى لأساتذة اللغة الفرنسية لتنظيم المؤتمر الاقليمى الأول للجنة العالم العربى فى اطار الاحتفال بمئوية جامعة القاهرة (2007) وجوائز وميداليات أخرى.ويبث اللقاء عبر القناة الرسمية للمجلس باليوتيوب٬ وصفحة أمانة المؤتمرات الرسمية بالفيس بوك.