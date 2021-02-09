اليوم.. حفل موسيقى لفرقة قصر الغورى للتراث ببيت السحيمى

ينظم قصر الغورى للتراث، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، حفل موسيقى لأشهر أغانى كبار نجوم الطرب، وذلك فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ببيت السحيمى.يتغنى نجوم الفرقة الموسيقية للقصر بقيادة المايسترو عمرو شهابى، باقة من الأغانى منها " ساكن فى حى السيدة، زمان زمان، والنبى حشتنا، سنتين وأنا حايل فيك، أمانة عليك، مالى، زينة زينة، عدى علية سلم، الهوى هوايا، يهديك يرضيك، زرع الشراقى.رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الدكتورة حنان موسى، مدير عام القصور المتخصصة الدكتورة منى شعير، مدير القصر الدكتورة ماجدة سيد على.