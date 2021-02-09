رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9-2-2021

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:23 ص
جريدة الدستور
منة سالم
طباعة
يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير اسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 9-2-2021، وفقًا للتداولات في الأسواق المحلية المصرية.

علي المستوي المحلي، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.73 جنيهًا، أما سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 18.92جنيهًا، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني 21.62 جنيهًا، وذلك حسبما أفات التداولات الصباحية اليوم في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

اسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 9-2-2021

البنك المركزى

يواصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

كما استقرت مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.93 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 21.48 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.

البنك الأهلى

وجاء سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري بسعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو الأوروبي 18.84 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الأستيرليني بالبنك الأهلى مستوى 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر العملة الخضراء داخل في بنك مصر، 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

فيما عرضت شاشات التداول بالبنك سعر اليورو عند مستوي 18.84 جنيه للشراء، 19.05 جنيها للبيع.

وحققت مستويات سعر الجنيه الإسترلينى لدى بنك مصر إلى 21.4 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.

يشار الي أن سعر الريال السعودي استقر عند 4.17 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي عند مستوى 4.20 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتي ليتراوح بين 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.
يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير أسعار العملات الأجنبية في البنوك، اليوم الثلاثاء 9-2-2021، وفقًا للتداولات في الأسواق المحلية المصرية.

علي المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.73 جنيه، وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 18.92جنيه، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.62 جنيه، وذلك حسبما أفادت التداولات الصباحية اليوم في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 9-2-2021

البنك المركزي

يواصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

كما استقرت مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.93 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 21.48 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

وجاء سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري بسعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو الأوروبي 18.84 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الأستيرليني بالبنك الأهلي مستوى 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر العملة الخضراء داخل في بنك مصر، 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

فيما عرضت شاشات التداول بالبنك سعر اليورو عند مستوي 18.84 جنيه للشراء، 19.05 جنيها للبيع.

وحققت مستويات سعر الجنيه الإسترلينى لدى بنك مصر إلى 21.4 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.

يشار الي أن سعر الريال السعودي استقر عند 4.17 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي عند مستوى 4.20 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي ليتراوح بين 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.

موضوعات متعلقة

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

مدبولي يستعرض سيناريوهات استكمال الفصل الثاني وترتيبات امتحانات «الأول»

تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

ليفاندوفسكي يتقدم لـ بايرن ميونخ على الأهلي

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 9-2-2021

شفاء أكبر معمرة فى أوروبا من كورونا قبل عيد ميلادها الـ117

فيسبوك يكثف جهوده لكبح الأخبار المضللة حول لقاحات كورونا

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9-2-2021

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

العين تصدر «ثلاثية اليهود» للكاتب كمال رحيم

قريبًا صديقى ماسود رواية جديدة للكاتب عبد الله السلايمة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان