أسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9-2-2021

يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير اسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 9-2-2021، وفقًا للتداولات في الأسواق المحلية المصرية.علي المستوي المحلي، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.73 جنيهًا، أما سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 18.92جنيهًا، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني 21.62 جنيهًا، وذلك حسبما أفات التداولات الصباحية اليوم في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.اسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 9-2-2021البنك المركزىيواصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.كما استقرت مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.93 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.فيما وصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 21.48 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.البنك الأهلىوجاء سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري بسعر 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.كما سجل سعر اليورو الأوروبي 18.84 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.وبلغ سعر الجنيه الأستيرليني بالبنك الأهلى مستوى 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.بنك مصرسجل سعر العملة الخضراء داخل في بنك مصر، 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.فيما عرضت شاشات التداول بالبنك سعر اليورو عند مستوي 18.84 جنيه للشراء، 19.05 جنيها للبيع.وحققت مستويات سعر الجنيه الإسترلينى لدى بنك مصر إلى 21.4 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع.يشار الي أن سعر الريال السعودي استقر عند 4.17 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي لدى المركزي عند مستوى 4.20 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدينار الكويتي ليتراوح بين 51.62 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع.