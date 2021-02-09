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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أغانى فلكلورية لكبار الملحنين والمطربين بـ«السحيمى».. الليلة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:02 ص
بيت السحيمي
بيت السحيمي
نضال ممدوح
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ينظم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، حفلًا فنيًا غنائيًا تحييه فرقة "قصر الغوري للموسيقى العربية"٬ بقيادة المايسترو عمر الشهابي٬ والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتقدم الفرقة عددًا من الأغاني الفلكلورية والمعاصرة، لكبار الملحنين والمطربين، والتي تعيش في وجدان الشعب المصري.

ويتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل ومن بينها: عزف مقطوعة (توتة) أداء الفرقة - أغنية للفنانه شادية (أنا وقلبي ياروح قلبي) أداء الفنانه صفاء - أغنية للفنان عبد المطلب (ياحاسدين الناس) أداء الفنان طارق - أغنية للفنانة عفاف راضي (جرحتني عيونه السودا) أداء الفنانة ريهام - دوتو (أهو ده اللي صار) أداء الفنان محمود حسانين والفنانه نور جمال - أغنية للفنان محرم فؤاد (الحلوة داير شباكها) أداء للفنان محمد عبد الله وغيرها.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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