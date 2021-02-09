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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول سابق: ترامب أحب مشاهدة العصابات فى الكابيتول

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:51 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قالت مصادر لـCNN إن الرئيس السابق دونالد ترامب استمتع بالمشهد الذي خلقته أعمال الشغب في مبنى الكابيتول، وقال مسئول سابق في البيت الأبيض إن ترامب "أحب مشاهدة العصابات في الكابيتول".

وذكرت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن ترامب يتواصل مع مساعديه ومستشاريه لمناقشة محاكمته المقبلة، وهو يعتقد أنه ستتم تبرئته في محاكمته، ويرجع ذلك جزئيا إلى احتمال عدم وجود عدد كاف من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين للتصويت لإدانته.

وكشفت المصادر أن الرئيس السابق في محادثاته أكد ضرورة معاقبة نواب الحزب الجمهوري الذين صوتوا لعزله في مجلس النواب، بما في ذلك النائبة ليز تشيني.

وقال أحد مستشاري ترامب إن الرئيس السابق يسعى وراء ما يراه "محاسبة" أعضاء مجلس النواب الجمهوريين الذين انقلبوا "ضد الشعب"، معتبرا أن "هذه وجهة نظر ملتوية للواقع، حيث أن ترامب هو الذي كان يحاول قلب إرادة الناخبين".

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