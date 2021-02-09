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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فوز عبد المنعم عودة بمنصب نقيب المحامين شمال البحيرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:56 ص
انتخابات نقابة شمال
انتخابات نقابة شمال البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة شمال البحيرة، عن فوز عبد المنعم عودة، بمنصب نقيب المحامين بشمال البحيرة، للدورة الثانية على التوالي، وأحمد سويدان، بمقعد الشباب بعد تغلبه على أربع مرشحين على ذات المقعد.

كما فاز رامي الحديني عن مقعد محكمة بندر دمنهور، وعوبد الحليم زنباع عن مقعد محكمة مركز دمنهور، وزكريا معاذ،عن مقعد محكمة أبو حمص، ونادر هيبة عن مقعد محكمة مركز كفر الدوار، ومحمود الشاذلي عن مقعد محكمة بندر كفر الدوار، وجابر رفاعي عن مقعد محكمة حوش عيسى، وأشرف حلقها عن مقعد محكمة ادكو، بينما فاز بالتزكية كلًا من: الهيثم تيسير عن مقعد محكمة رشيد، وتامر مجاهد عن مقعد محكمة المحمودية.

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