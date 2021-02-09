فوز عبد المنعم عودة بمنصب نقيب المحامين شمال البحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة شمال البحيرة، عن فوز عبد المنعم عودة، بمنصب نقيب المحامين بشمال البحيرة، للدورة الثانية على التوالي، وأحمد سويدان، بمقعد الشباب بعد تغلبه على أربع مرشحين على ذات المقعد.كما فاز رامي الحديني عن مقعد محكمة بندر دمنهور، وعوبد الحليم زنباع عن مقعد محكمة مركز دمنهور، وزكريا معاذ،عن مقعد محكمة أبو حمص، ونادر هيبة عن مقعد محكمة مركز كفر الدوار، ومحمود الشاذلي عن مقعد محكمة بندر كفر الدوار، وجابر رفاعي عن مقعد محكمة حوش عيسى، وأشرف حلقها عن مقعد محكمة ادكو، بينما فاز بالتزكية كلًا من: الهيثم تيسير عن مقعد محكمة رشيد، وتامر مجاهد عن مقعد محكمة المحمودية.