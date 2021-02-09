رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: بايدن يردد شعار «لا للسياسة الترامبية» لكنه يمضى وفقها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:33 ص
علي أكبر صالحي
علي أكبر صالحي
وكالات
طباعة
اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يردد شعار "لا للسياسة الترامبية" لكنه يمضي وفق نهج الرئيس السابق دونالد ترامب "المهزوم".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في حفل افتتاح المعرض الدائم لإنجازات الصناعة النووية في محافظة قزوين الإيرانية، قال صالحي: "الثورة الإسلامية ستستمر في التقدم وهي في الثانية والأربعين من عمرها، رغم كل العقوبات والمؤامرات الداخلية".

وأضاف: "عداوة الدول ومعارضتها للطاقة النووية الإيرانية هي في الواقع بسبب ع بسبب مزاعم كاذبة مثل حرية التعبير والكلام، لا يمكنهم إعلان عداوتهم مع النظام الإسلامي مباشرة وبالتالي يتذرعون بالطاقة النووية كسبب لعدائهم".

وتابع: "بايدن يردد شعار لا للسياسة الترامبية لكنه يمضي وفق نهج ترامب المهزوم"، مؤكدا أن "الضغوط على إيران لن تفلح كما فشلت في الماضي".

موضوعات متعلقة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

ليفاندوفسكي يتقدم لـ بايرن ميونخ على الأهلي

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

علامات مميزة قد تدل على الإصابة بمرض الكبد الدهنى

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

علامات مميزة قد تدل على الإصابة بمرض الكبد الدهنى

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 9-2-2021

تطبيق كورى يحقق أرباحًا قياسية خلال أزمة كورونا

شفاء أكبر معمرة فى أوروبا من كورونا قبل عيد ميلادها الـ117

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

العين تصدر «ثلاثية اليهود» للكاتب كمال رحيم

قريبًا صديقى ماسود رواية جديدة للكاتب عبد الله السلايمة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان