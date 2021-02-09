رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يبحث مع مودى تعزيز البنية الأمنية فى المحيطين الهندى والهادئ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:52 ص
بايدن ومودي
بايدن ومودي
وكالات
طباعة
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "تعزيز البنية الأمنية" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضمن الإطار الرباعي مع أستراليا واليابان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" جاء في بيان للبيت الأبيض، أن "الزعيمين اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق لتفعيل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، بما في ذلك دعم حرية الملاحة وسلامة الأراضي وتعزيز البنية الأمنية في إطار الرباعي".

وبحث بايدن مع مودي مكافحة وباء فيروس كورونا والشراكة في محاربة التغير المناخي والتعاون في تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا، ومكافحة الإرهاب.

كما اتفق الزعيمان على ضرورة "الالتزام بسيادة القانون والعملية الديمقراطية" في ميانمار.

موضوعات متعلقة

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

أول صورة من حفل زفاف معز مسعود وحلا شيحة

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة معلول

طاهر محمد طاهر: أمامنا مباراة قوية فى مواجهة بالميراس البرازيلى

أتليتكو مدريد يتعادل مع سيلتا فيجو 2-2 فى الدورى الإسبانى

ليدز يونايتد يفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

قريبًا صديقى ماسود رواية جديدة للكاتب عبد الله السلايمة

«موسم الأوقات العالية» جديد ياسر عبد اللطيف عن الكتب خان

الجمعة.. افتتاح المعرض الفردى «تواصل» للفنان أحمد عثمان

«الجميزة».. ورشة جديدة ضمن سلسلة «إحياء التراث» بمكتبة الحضارة