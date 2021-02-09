البنتاجون: قيادة حاملة الطائرات USS Roosevelt تسببت فى تفشى كورونا بين الطاقم

انتقد المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية، في تقرير قيادة حاملة الطائرات USS Roosevelt، لاتخاذها قرارات أدت إلى تفاقم تفشي فيروس كورونا بين طاقم السفينة.ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" قد وجد التقرير أن قادة USS Roosevelt، لم يفرضوا قوانين الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بالطريقة الصحيحة، مشيرا إلى أن قادة السفينة واصلوا إجراء اختبارات البول لتعاطي المخدرات وسط تفشي الفيروس بين الطاقم وسمحوا لمناطق التجمعات الاجتماعية بالبقاء مفتوحة.وقال إن قيادة حاملة الطائرات قررت الإفراج المبكر عن البحارة الذين يخضعون للحجر الصحي بسبب الازدحام الذي تسبب في تسجيل المزيد من الإصابات.وقد أبلغت السفينة عن أول حالة إصابة بالفيروس في 24 مارس 2020 بعد الانتهاء من خروجها ميناء "دا نانغ" في فيتنام، وقد انتشر الوباء بين طاقم السفينة التي سجل على متنها 1271 إصابة أي أكثر من ربع الطاقم وأسفر عن وفاة شخص واحد.