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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك: إتمام مد أنابيب «السيل الشمالى-2» فى مياه البلاد حتى أواخر أبريل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:49 ص
السيل الشمالى 2
السيل الشمالى 2
وكالات
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أعلنت الإدارة البحرية الدنماركية، أن الأعمال لمد أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" في المياه الإقليمية الدنماركية ستنجز حتى أواخر أبريل القادم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشارت الإداة في بيانها، إلى أن الأعمال تنفذها سفينة "فورتونا" بمساعدة سفينتي "بالتيسكي إيسليدوفاتيل" و"مورمان".

وكانت سفينة "فورتونا" قد استأنفت الأعمال لمد خط الأنابيب في المياه الدنماركية يوم 6 فبراير الجاري، وذلك في أعقاب توقف الأعمال بسبب العقوبات الأمريكية ضد المشروع وانسحاب بعض الشركات منه.

يذكر أن أعمال مد الأنابيب في مياه ألمانيا استؤنفت في ديسمبر الماضي، وتم إنجاز المشروع بنسبة 94%، حيث من الضروري مد 120 كلم من الأنابيب في مياه الدنمارك و28 كلم في مياه ألمانيا.

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