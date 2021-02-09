الدنمارك: إتمام مد أنابيب «السيل الشمالى-2» فى مياه البلاد حتى أواخر أبريل

أعلنت الإدارة البحرية الدنماركية، أن الأعمال لمد أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" في المياه الإقليمية الدنماركية ستنجز حتى أواخر أبريل القادم.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشارت الإداة في بيانها، إلى أن الأعمال تنفذها سفينة "فورتونا" بمساعدة سفينتي "بالتيسكي إيسليدوفاتيل" و"مورمان".وكانت سفينة "فورتونا" قد استأنفت الأعمال لمد خط الأنابيب في المياه الدنماركية يوم 6 فبراير الجاري، وذلك في أعقاب توقف الأعمال بسبب العقوبات الأمريكية ضد المشروع وانسحاب بعض الشركات منه.يذكر أن أعمال مد الأنابيب في مياه ألمانيا استؤنفت في ديسمبر الماضي، وتم إنجاز المشروع بنسبة 94%، حيث من الضروري مد 120 كلم من الأنابيب في مياه الدنمارك و28 كلم في مياه ألمانيا.