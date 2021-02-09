مكتبة المستقبل تنظم ندوة عامة حول «كتابة السيناريو».. الخميس المقبل

تنظم مكتبة المستقبل العامة بمقرها الكائن بشارع جسر السويس٬ في الخامسة من مساء الخميس الموافق 25 فبراير الجاري٬ ندوة بعنوان «كتابة السيناريو للسينما والتليفزيون»، والتي يحاضر فيها السيناريست هشام الجمال.ومن المقرر أن تتطرق الندوة إلى: «معنى السيناريو ووظيفته - وظيفة السيناريست وأهم صفاته - مصادر السيناريو - الفرق بين السيناريو والرواية - طرق كتابة السيناريو- كيفية إيجاد الفكرة الدرامية - مراحل كتابة السيناريو - اللغة السينمائية - كيفية رسم الشخصيات - كيفية كتابة الحوار الدرامى - كيفية كتابة سيناريو جيد».كما تتناول الندوة الحديث عن تعريف ملخص السيناريو وفنيات كتابته٬ والفكرة من حيث أن كاتب السيناريو يصف في الملخص المفاصل الدرامية الكبرى في الفيلم، وبذلك تظهر، منذ تلك اللحظة، البنية ثلاثية الفصول، أي بداية الفيلم ووسطه ونهايته «التمهيد، التطوير وحل العقدة».وتقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.