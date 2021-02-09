ليدز يونايتد يفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

حقق ليدز يونايتد انتصارًا ثمينًا على ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب إيلاند رود، في ختام الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.سجل هدفي ليدز كل من جاك هاريسون وباتريك بامفورد في الدقيقتين 3 و52.وبذلك الفوز رفع ليدز رصيد إلى 32 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 29 في المركز الثالث عشر.