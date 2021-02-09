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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تستأنف العمل بالحضانات والمدارس الابتدائية بعد انخفاض الإصابات بكورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:31 ص
الدنمارك استئناف
الدنمارك استئناف العمل بالمدارس
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أعلنت الدنمارك استئناف العمل بالحضانات والمدارس الابتدائية بدءًا من، وذلك بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية في البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أنه يُحظر على الطلاب في المدارس مخالطة الآخرين، كما سيخضع العاملون بالمدرسة لتحاليل الكشف عن الفيروس بشكل دوري، فضلًا عن إلزام أهالي الطلاب بارتداء الكمامات خلال تواجدهم بالمدارس مع الالتزام بالإجراءات الخاصة بالنظافة.

من جانبها.. قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن: "إن الحديث حاليًا عن عودة العمل بالمدارس الإعدادية والثانوية سابق لأوانه".

وأضافت: "أنه على الرغم من أن أعداد الإصابات في الدنمارك تبدو جيدة، إلا أن هناك حالات مصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس المكتشفة في بريطانيا وقريبًا ستكون هذه السلالة المنتشرة بشكل أسرع السائدة بين الإصابات.. بمقدورنا استئناف عمل المدارس لهؤلاء الطلاب حينما نستطيع السيطرة على الجائحة بشكل كامل".

وبدوره.. قال وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هوينيكه: "إنه من المتوقع أن تصل نسبة الإصابات بالسلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا إلى 80% من إجمالي الإصابات بالفيروس في مطلع مارس القادم".

يُذكر أن إجمالي أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الدنمارك حتى 27 يناير الماضي وصل إلى 201 ألف و621 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات ألفين و216 حالة.

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