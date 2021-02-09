مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى انقلاب «تروسيكل» بالوادى الجديد

لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب تروسيكل، منذ قليل، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب تروسيكل بمركز الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.وتبين انقلاب دراجة آلية "ترسيكل" بطريق مدينة الخارجة – قرية بورسعيد جنوب مدينة الخارجة، أسفر عن وفاة علي حسين أحمد محمد، 18 سنة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.