رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى انقلاب «تروسيكل» بالوادى الجديد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:37 ص
انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل
محمد مهدي
طباعة
لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب تروسيكل، منذ قليل، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب تروسيكل بمركز الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

وتبين انقلاب دراجة آلية "ترسيكل" بطريق مدينة الخارجة – قرية بورسعيد جنوب مدينة الخارجة، أسفر عن وفاة علي حسين أحمد محمد، 18 سنة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

«الصحة»: تسجيل 567 إصابة جديدة بكورونا.. و48 حالة وفاة

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

طاهر محمد طاهر: أمامنا مباراة قوية فى مواجهة بالميراس البرازيلى

أتليتكو مدريد يتعادل مع سيلتا فيجو 2-2 فى الدورى الإسبانى

ليدز يونايتد يفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

بدر بانون مدافع الأهلى: قدمنا مباراة جيدة أمام البايرن

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

ناصر عراق: رجاء النقاش كان مدججًا بثقافة عميقة

رشا سمير: التكرار يقتل الكاتب (حوار)

أسرة الشيخ نوفل عبدالجواد تهدى مقتنيات نادرة لدار الكتب

بيت «الفنون الشعبية» تكرم الفنان يحيى غانم