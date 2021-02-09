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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بدر بانون مدافع الأهلى: قدمنا مباراة جيدة أمام البايرن

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:30 ص
بدر بانون
بدر بانون
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أكد بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال بانون "كنا ندرك أنها مباراة صعبة أمام فريق كبير بحجم بايرن ميونيخ، وكان هدفنا تقديم أفضل ما لدينا، واللاعبون قدموا مباراة جيدة، وفقدان التركيز في بعض اللحظات كان وراء اهتزاز شباكنا، نشعر بالرضا عن مستوانا في تلك المباراة".

وأضاف "نريد تقديم مستوى جيد في المباراة القادمة أمام بالميراس البرازيلي، وتشريف النادي الأهلي، وحصد الميدالية البرونزية".

ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

وقاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ الألماني للفوز على الأهلي بثنائية نظيفة، وصعد بالعملاق البافاري إلى المباراة النهائية المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام تيجريس المكسيكي، بينما يلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نفس اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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