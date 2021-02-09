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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ناصر عراق: رجاء النقاش كان مدججًا بثقافة عميقة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:30 ص
رجاء النقاش
رجاء النقاش
نضال ممدوح
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بالتزامن مع ذكري رحيله الــ 13، نشر الروائي ناصر عراق صورة تذكارية تجمعه بالناقد الراحل رجاء النقاش٬ وقال في منشور له بحسابه الشخصي على «فيسبوك»: «منحتني المقادير نعمة الاقتراب كثيرًا من الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رجاء النقاش في سنواته الأخيرة، والذي رحل في مثل هذا اليوم قبل 13 عامًا، وبالتحديد في 8 فبراير 2008، أذكر جيدًا كيف طلب مني الشاعر الإماراتي والإعلامي الكبير الأستاذ سيف المري رئيس تحرير "دبي الثقافية" أن ألتقي الأستاذ رجاء في القاهرة لأدعوه للكتابة بانتظام في "دبي الثقافية" بدءًا من العدد الخامس "وهو العدد الشهري الأول" الذي أصدرناه في أكتوبر 2005، وبالفعل التقيت الرجل في إحدى مطاعم المهندسين واتفقنا على كل شيء، ودامت صداقتنا الطيبة وفرحت بها كثيرًا حتى رحيله».

تابع عراق: «لقد كان الأستاذ رجاء طيب القلب دمث الخلق واسع المعرفة، يتسم بخفة ظل لا حدود لها، ومدججًا بثقافة عميقة تعززها مهارات لغوية رائعة، وكم شرفني بدعوته إلى منزله بهضبة الأهرام كثيرًا، حيث يجمع حوله المثقفين والكتاب والمبدعين من أجيال مختلفة، فتدور النقاشات والحوارات الممتعة، أما كرمه فبلا حدود هو وزوجته الفاضلة الدكتورة هانيا».

وأضاف: «كان يكتب لنا مقالًا مدهشًا كل شهر، حيث يرسله لي بخط يده عن طريق الفاكس، ولما رحل قررنا إصدار جميع مقالاته، وعددها 22 مقالة طويلة مهمة في كتاب يحمل اسم "مقالات رجاء النقاش في دبي الثقافية"، وتم توزيعه هدية مجانية مع عدد مارس 2008 من "دبي الثقافية"».

وتابع: «أذكر جيدًا أنني رجوته أن يساعدني في إجراء حوار ثقافي مع الأستاذ هيكل والسيدة فاتن حمامة بحكم صداقته لهما، لأنشرهما في «دبي الثقافية»، ووعدني أنه سيفعل في أول إجازة لي إلى القاهرة، لكن القدر كان شحيحًا إذ رحل قبل أن تتحقق الأمنية».

وقال عراق: «بيني وبين الأستاذ رجاء حكايات وأسرار كثيرة قالها لي عن أشهر وأهم نجوم السياسة والثقافة والفن المصري والعربي في القرن العشرين مثل أم كلثوم، ونجيب محفوظ، ويوسف السباعي، وفاتن حمامة، وعمر الشريف، ونزار قباني، ومحمود درويش، وسميح القاسم، والطيب صالح، ووردة الجزائرية، وغيرهم كثير.. أكتبها يومًا».

وأوضح: «لكني أتوقف عند عمق علاقته باللغة العربية وحساسيته المفرطة تجاهها، فكان يقول لي إن ثمة كلمات لا يستخدمها قط في مقالاته ودراساته؛ لأن إيقاع الكلمة منفر وغير مستحب، فسألته مثل ماذا يا أستاذ؟ فقال على الفو: (إنني أكره كلمة "الحداثة"؛ لأن إيقاعها يذكرني بكلمة "النجاسة"، وهي كلمة مقززة، لذا استخدم بدلًا منها مفردة "التحديث"».

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