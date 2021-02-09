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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

طاهر محمد طاهر: أمامنا مباراة قوية فى مواجهة بالميراس البرازيلى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:46 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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قال طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة ‏كبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الذي يمتلك ‏لاعبين مميزين، موضحًا أن اللاعبين درسوا المنافس بشكل جيد، خاصة أنه يمتلك لاعبين كبارًا، مشيرًا ‏إلى أن الفريق حاول تقديم مستوى جيد والدفاع بشكل قوي، لكن هناك بعض الأخطاء تسببت ‏في دخول الهدفين مرمى الأهلي.‏

وأضاف أن الأهلي حاول الضغط على دفاع بايرن ميونيخ في الشوط الثاني، لكن ‏اللاعبين افتقدوا اللمسة الأخيرة ولم يحالفهم التوفيق، مشيرًا إلى أنه سيتم معالجة كل الأخطاء قبل ‏المواجهة المقبلة أمام بالميراس البرازيلي، مؤكدًا أن الأهلي لديه مباراة قوية لتحديد المركز الثالث، متمنيًا الفوز بها وحصد ‏الميدالية البرونزية لإسعاد جماهير الأهلي.‏

ويلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل على تحديد المركز الثالث والميدالية ‏البرونزية.‏

وقاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ الألماني للفوز على الأهلي بثنائية نظيفة وصعد بالعملاق البافاري إلى المباراة النهائية المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام تيجريس المكسيكي، بينما يلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نفس اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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